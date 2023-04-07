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НовостиПолитика7 апреля 2023 6:58

Симферопольская школа-лицей №3 отправила в зону СВО партию гумпомощи

Помощь была собрана учениками, родителями и педагогами
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Симферопольская школа-лицей №3 отправила в зону проведения специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина, ее слова передает Крымское информационное агентство

– Помощь была собрана учениками, родителями и педагогами нашей школы-лицея №3. Ребята передали письма, которые написали нашим бойцам. Огромная благодарность всем, кто принял участие в акции!, – сказала Сухина.

Ранее Крымская железная дорога отправила очередной гуманитарный груз военнослужащим, обеспечивающим защиту рубежей полуострова. Для бойцов закупили предметы первой необходимости и бытовую технику. Кроме того, школа №30 безвозмездно предоставила неиспользуемую мебель.

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