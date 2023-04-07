В Симферополе открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО

Церемония проходила в симферопольской школе №30, выпускником которой является погибший герой СВО Александр Щапин. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции Александре Щапине, сообщили в пресс-службе администрации города.

Церемония проходит в школе №30 имени Героя Советского Союза А.А. Аматуни, выпускником которой был крымчанин.

- Он героически погиб в ходе специальной военной операции, - отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, ранее мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО Максиме Степанове открыли в поселке Зуя Белогорского района Крыма. Молодой человек погиб в возрасте 21 года и был награжден Орденом Мужества посмертно.