В июне в Симферополе заработает филиал фонда поддержки участников СВО

Для координации решения проблемных вопросов, связанных с господдержкой участников СВО и их семей в Крыму создана Межведомственная комиссия. Фото: rk.gov.ru

1 июня в Симферополе откроется региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции и их семьям.

– На территории фонда будут находиться специалисты медико-социальной экспертизы, службы занятости, психотерапевтической службы, где участники СВО и члены их семей смогут оперативно получить необходимую помощь и консультацию, – рассказала министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

Напомним, 3 апреля президент России Владимир Путин своим указом утвердил создание государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, а также поддержкой семьей погибших военнослужащих.

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