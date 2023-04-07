Участники СВО получили первые земельные участки в Крыму

На сегодняшний день там находится 512 участков общей площадью 56 гектаров. Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе военные из зоны спецоперации получили первые документы на земельные участки. Их выдали в поселке Лесновка, что под Саками. Мероприятие прошло в Совете министров Республики Крым 7 апреля.

Документы участникам СВО вручила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина. Каждый боец получил приказ, который позволит оформить право собственности на выбранной территории.

все земельные участки были сформированы Министерством имущественных и земельных отношений совместно с Министерством строительства Республики Крым. Фото: Министерство информации Крыма

По словам заместителя председателя Совмина, все земельные участки были сформированы Министерством имущественных и земельных отношений совместно с Министерством строительства Республики Крым. На сегодняшний день там находится 512 участков общей площадью 56 гектаров.

Обеспечение инфраструктурой данного массива будет вестись силами республики. Фото: Министерство информации Крыма

- Обеспечение инфраструктурой данного массива будет вестись силами республики. В этом году запланировано произвести грейдирование дорог, чтобы обеспечить комфортный проезд к земельным участкам, планомерно в перспективе будут проведены сети ресурсоснабжения: вода, электричество и газ. Начнется комплексное освоение и развитие территории, - отметила Анохина и поблагодарила бойцов за отвагу и героизм.

Бойцы получили участки в Лакском районе. Фото: Министерство информации Крыма

- Надеемся, что оказываемые государством меры поддержки станут этому подтверждением, – подчеркнула зампред крымского Правительства.

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