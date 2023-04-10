Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В связи с профилактическими работами в Симферополе на сутки погасят Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– С 18.00 11 апреля до 18.00 12 апреля будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», расположенном в парке имени Гагарина, – говорится в сообщении.

В это время работу Вечного огня приостановят.

Напомним, в Керчи 18 декабря на ремонт закрывали сразу два Вечных огня. Один из них находится в сквере Славы, а другой – на горе Митридат.