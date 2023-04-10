Антикоррупционный комитет Крыма выявил многочисленные нарушения в работе ветеринаров

В Крыму выявлены многочисленные нарушения при осуществлении ветеринарного контроля крупного рогатого скота Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму выявлены многочисленные нарушения при осуществлении ветеринарного контроля крупного рогатого скота. Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета по противодействию коррупции РК.

– Установлено более 120 фактов внесения ветеринарными врачами недостоверных сведений в официальные документы – ветеринарные свидетельства на крупнорогатый скот. Указанные действия способствовали недобросовестным сельхозпроизводителям в неправомерном получении мер финансовой поддержки от государства на приобретение, содержание и убой одних и тех же животных, – говорится в сообщении.

Проверку провели по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова. Ее материалы направлены в правоохранительные органы.

В начале марта стало известно, что Комитет по противодействию коррупции выявил факты мошенничества в деятельности крымского Минсельхоза. В ходе проверки были выявлены недостатки при выделении бюджетных средств на возмещение затрат, связанных с выловом рыбы, закупкой оборудования, приобретением племенного крупного рогатого скота, а также с поддержкой молодых специалистов агропромышленного комплекса.

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