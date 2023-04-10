МЧС: Работа Керченской паромной переправы восстановлена

По состоянию на 13:30 движение паромов осуществляется в штатном режиме Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за тумана, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По состоянию на 13:30 10 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, во второй половине дня 10 апреля в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение.

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