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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:00

МЧС: Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Паромное сообщение приостанавливали из-за тумана
Дмитрий Коренев
По состоянию на 13:30 движение паромов осуществляется в штатном режиме

По состоянию на 13:30 движение паромов осуществляется в штатном режиме

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за тумана, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По состоянию на 13:30 10 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, во второй половине дня 10 апреля в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение.

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