Керченскую переправу закрыли второй раз за сутки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 10 апреля, Керченская паромная переправа приостановила свою работу второй раз за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

– Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – сообщили в ведомстве.

Такое решение приняли из-за ухудшения погоды. Уточняется, что скорость ветра достигает 17 м/c.

Напомним, Керченская переправа приостановила свою работу из-за тумана. Позднее движение паромов восстановилось. По состоянию на 13.30 оно осуществлялось в штатном режиме.