Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции Республики Крым

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале поздравил крымчан с Днем Конституции Республики Крым.

– Конституция закрепила статус Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, стала правовой основой развития нашего региона, – написал Аксенов.

По его словам, в конституции нашли отражение мир и согласие, равные права и возможности для представителей всех народов, твердые социальные гарантии - все те идеалы, которые жители полуострова отстаивали в дни Крымской весны. Аксенов подчеркнул, что успехи российского Крыма в разных сферах – это символы воплощения в жизнь положений конституции.

– Когда Конституция превращается в фикцию, общество задыхается и погибает, – добавил глава республики.

Напомним, 9 апреля Аксенов поздравил с профессиональным праздником войска противовоздушной обороны (ПВО). Он поблагодарил военных за контроль над крымским небом.

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