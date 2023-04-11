В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение

Вечером 10 апреля работа переправы была приостановлена Фото: Евгения ГУСЕВА

11 апреля по Керченскому проливу продолжает действовать штормовое предупреждение, работе паромной переправы мешает сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Действует штормовое предупреждение в связи с сохраняющимся в первой половине дня сильным ветром 12-17 м/сек, – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 10 апреля работа переправы была приостановлена. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, с утра 11 апреля в очереди на переправу со стороны Кубани стоит 140 машин.

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