В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение

Вечером 10 апреля работа переправы была приостановлена
Фото: Евгения ГУСЕВА
11 апреля по Керченскому проливу продолжает действовать штормовое предупреждение, работе паромной переправы мешает сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
– Действует штормовое предупреждение в связи с сохраняющимся в первой половине дня сильным ветром 12-17 м/сек, – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 10 апреля работа переправы была приостановлена. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, с утра 11 апреля в очереди на переправу со стороны Кубани стоит 140 машин.
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