На майские праздники поезда перевезут в Крым и обратно 200 тысяч человек

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» планирует перевезти на майские праздники в Крым и обратно около 200 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Поездами «Таврия» на майские праздники в направлении в Крым и обратно планируется перевезти порядка 200 тысяч пассажиров, – рассказали в «Гранд сервис экспресс» агентству ТАСС.

В 2022 году количество перевезенных пассажиров было вдвое меньше.

Напомним, 1 мая начнет курсировать скорый поезд №183/184 «Таврия» сообщением Мурманск – Севастополь. В этом году он будет отправляться с начальных станций маршрута один раз в неделю по четвергам из Мурманска и по понедельникам из Севастополя.