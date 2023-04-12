В составе поезда в Крым с 1 июня появится вагон-столовая

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) готовится запустить новый вагон-столовую в составе поезда 75/76 Омск – Симферополь. Сейчас такой вагон курсирует в тестовом режиме в составе поезда №165/166 Москва – Симферополь.

– С 1 июня мы планируем использовать вагон-столовую в одном из составов поезда №75/76 Омск - Симферополь. А пока вагон-столовая курсирует в №165/166 Москва - Симферополь - на тестовых рейсах, до окончания курирования поезда (23 мая), – сообщается в телеграм-канале компании.

Отмечается, что цены в вагоне-столовой практически в два раза ниже, чем в вагоне-ресторане, а обслуживание проходит гораздо быстрее. Пассажиры смогут выбрать еду непосредственно с витрины, взять и быстро перекусить. Если же все места заняты, то можно упаковать еду в контейнер.

– По итогам «обкатки» будет решено, нужно ли что-то менять в технологии. В дальнейшем число таких вагонов будет увеличено, курсировать они будут в дальние рейсы, – добавили в ГСЭ.

Напомним, 1 мая начнет курсировать скорый поезд №183/184 «Таврия» сообщением Мурманск – Севастополь. В этом году он будет отправляться с начальных станций маршрута один раз в неделю по четвергам из Мурманска и по понедельникам из Севастополя.

Сообщалось также, что «Гранд Сервис Экспресс» в этом году на месяц раньше запустит поезд из Смоленска в Симферополь. Первый поезд отправится в рейс 29 апреля из Симферополя. Тогда же в его составе начнут курсировать беспересадочные вагоны до Белгорода. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны.

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