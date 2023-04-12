В бухте Капсель построят крупнейшую в Крыму киностудию

В бухте Капсель стартовало строительство крупнейшей в Крыму студии кинопроизводства Фото: Иван Макеев

В бухте Капсель стартовало строительство крупнейшей в Крыму студии кинопроизводства. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

– Проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта «Таврида». Аналогов подобного центра на побережье Черного моря нет. Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, – рассказали в пресс-службе.

Комплекс развернут на площади в 6 га. Помимо съемочных павильонов, студии постпроизводства, монтажных, просмотровых, гримерных и костюмерных, киностудия будет обеспечена вспомогательной инфраструктурой: цехом по производству декораций, складами, административными и техническими помещениями, парковками для легкового и специального транспорта, площадкой для натурных съемок и парком кинодекораций.

Первый этап строительства киностудии планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что на базе «Тавриды» появится молодежный туристическо-просветительский кластер. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании кластера и до 1 июня представить доклад.

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