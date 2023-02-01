В Крыму на базе «Тавриды» создадут молодежный туристическо-просветительский кластер

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму молодежного туристическо-просветительского кластера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму молодежного туристическо-просветительского кластера и развитии необходимой для этого инфраструктуры. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося 22 декабря 2022 года, документ опубликован на сайте Кремля.

Доклад по поручению должен быть представлен до 1 июня 2023 года.

– Молодые и активные граждане нашей страны будут совмещать качественный, экологичный отдых с развитием компетенции, просвещением и воспитанием, а статус молодежно-просветительского курорта позволит «Тавриде» сформировать и продвигать тренд на полезные путешествия по России. Это, в свою очередь, внесет вклад в событийный и научно-популярный туризм, – сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин в разговоре с президентом РФ (цитата по пресс-службе арт-кластера).

Ранее сообщалось, что в Крыму начали подготовку к высокому курортному сезону 2023 года. На днях в Алуште прошло рабочее совещание с участием министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

Напомним, за 2022 год в Республике Крым отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов. Средняя загрузка средств размещения в прошглом году составила 60%, ряда объектов – более 80%.

Сообщалось также, что организованный турпоток в Крым в 2022 году снизился на 50%. По словам президента ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрея Пылова, это связано с тем, что туристы стали чаще самостоятельно планировать свои поездки.

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