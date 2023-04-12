В Крыму проживавшие без регистрации участники СВО получат бесплатные земельные наделы

Выдача бесплатных участков крымчанам-участникам СВО началась 7 апреля Фото: Александра Тимощенко

Жившие в Крыму до 24 февраля прошлого года, но не имевшие крымской прописки участники специальной военной операции смогут получить бесплатный земельный надел. Сегодня депутаты Госсовета Крыма в двух чтениях утвердили соответствующие поправки в региональный закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности республики или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

– Теперь на получение бесплатного земельного участка могут претендовать не только участники специальной военной операции, зарегистрированные на территории Крыма на 24 февраля 2022 года, но также граждане, которые постоянно проживали в Крыму по состоянию на указанную дату, – пишет Крымская газета со ссылкой на спикера крымского парламента Владимира Константинова.

Напомним, 7 апреля в Симферополе участники СВО получили первые документы на земельные участки. Наделы выдали в поселке Лесновка под Саками.

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