В Крыму планируют в пять раз увеличить площадь посевов риса

В прошлом году в Крыму рис посеяли на площади в 0,7 тыс. га и собрали шесть тысяч тонн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году в Крыму рис посеяли на площади в 0,7 тыс. га и собрали шесть тысяч тонн. В текущем году рисом планируется засеять не менее 3,5 тысяч га, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– С запуском в 2022 году Северо-Крымского канала начало возрождаться рисоводство. Площадь посева риса составила 0,7 тысячи га, собрано 6 тысяч тонн. В 2023 году планируется засеять не менее 3,5 тысячи гектаров, – сказал председатель крымского правительства в ходе отчета о работе Совмина за 2022 год в Госсовете Крыма.

Напомним, в конце марта председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что в Крыму рассматривают инвестпроекты по увеличению производства риса.

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