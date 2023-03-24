Константинов: в Крыму рассматривают инвестпроекты по увеличению производства риса

В 2022 году в Крыму был впервые за восемь лет собрали урожай риса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запуск Северо-Крымского канала создал возможности для привлечения новых инвесторов в производство риса в Крыму. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– Вода Северо-Крымского канала создала возможности для северного Крыма и привлечет новых инвесторов. Мы на это надеемся, потому что производство риса в регионе началось, и оно высокорентабельное. Эти проекты рассматриваются, приход инвесторов в этой части предопределен, – сказал спикер Госсовета журналистам на форуме «Деловой Крым. Формула роста».

Напомним, в прошлом году в Крыму был впервые за восемь лет собрали урожай риса – почти шесть тысяч тонн. Средняя урожайность по республике составила 82 центнера с гектара.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте республики превышает 30%. В сфере малого и среднего предпринимательства заняты свыше 350 тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50