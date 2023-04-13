Сальдо поздравил симферопольцев с 79-й годовщиной освобождения от фашистов

Фото: телеграм-канал Владимира Сальдо, скриншот видео

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей Симферополя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

– Сегодня мы отдаем дань безграничного уважения отважным воинам Красной армии, героическим участникам симферопольского сопротивления, горожанам, пережившим два с половиной года ужасов оккупации или ставших ее невинными жертвами. Вечная память павшим в боях и ушедшим от нас по закону неумолимого времени, низкий поклон живым!, – написал он в своем телеграм-канале.

13 апреля 1944 года в Симферополь вошли части Красной армии, 865-дневной фашистской оккупации был положен конец. Сегодня в парке Гагарина состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Память погибших героев-освободителей почтили минутой молчания.

Сальдо отметил, что симферопольцы стали достойными наследниками героев Великой Отечественной войны и продолжателями их славных дел, «первыми сбросили с себя ненавистное ярмо националистического режима, указав путь к свободе другим русским городам и регионам».

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