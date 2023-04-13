В Симферополе отмечают 79-годовщину освобождения от фашистов

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Сегодня Симферополь отмечает 79-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 13 апреля 1944 года в город вошли части Красной армии, 865-дневной фашистской оккупации был положен конец.

– В День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков мы чтим память тысяч советских людей, оказавших героическое сопротивление врагам. Это крымские партизаны и подпольщики, солдаты и офицеры, простые симферопольцы. Их подвиг и мужество навсегда останутся в памяти благодарных потомков, – написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал МБУК «Парки столицы»

Фото: телеграм-канал МБУК «Парки столицы»

В парке Гагарина состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Память погибших героев-освободителей почтили минутой молчания.

Ранее стало известно, что депутаты Госсовета Крыма ввели новую памятную дату – День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Отмечать ее будут 23 октября.

Накануне, 12 апреля, в крымской столице почтили память членов подпольной группы времен Великой Отечественной войны. Герои погибли 10 апреля 1944 года - за три дня до освобождения Симферополя от фашистов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50