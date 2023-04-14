Знаменитый херсонский енот стал папой троих малышей в Крыму

По словам владельца парка, сейчас молодой папа очень бережно относится к своим детям. Фото: Александра Тимощенко

У енота, который стал героем мемов, появились детки. На прошлых выходных в сафари-парке «Тайган» родилась тройня малышей, рассказал КП-Крым директор зоопарка Олег Зубков.

Напомним, прошлой осенью питомец вместе с другими животными приехал в Крым из Херсона. Его вывезли прямо из-под обстрелов ВСУ. Он прославился тем, что во время эвакуации животное так сильно сопротивлялось, что его пришлось отлавливать из вольера за хвост. Из-за этого Зубкова даже обвинили в «краже» енотов.

По словам владельца парка, сейчас молодой папа очень бережно относится к своим детям. Целыми днями он греет и защищает малышей. Если посетители подходят слишком близко к вольеру. Он начинает шипеть, чтобы отпугнуть незнакомцев.

- Малыши очень хорошо кушают. Вон какие толстые пузики отъели, - показывает Зубков. – У родителей тоже целый витаминный рацион.

Пока что тройне нет и недели, но, по словам сотрудников «Тайгана», уже в следующем месяце они будут бегать по вольеру и веселить посетителей.