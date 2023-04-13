Знаменитый херсонский енот, герой интернет-мемов, впервые стал отцом тройни в Крыму

В начале апреля в крымском сафари-парке «Тайган» случился настоящий бэби-бум Фото: Александра Тимощенко

После того, как херсонских животных эвакуировали с зоны СВО в Крым, прошло полгода. За это время они полностью адаптировались к новому месту, а некоторые настолько сильно полюбили новый дом, что серьезно задумались о создании семьи.

БЭБИ-БУМ

Так, в начале апреля в крымском сафари-парке «Тайган» случился настоящий бэби-бум! Сразу у нескольких животных, которые приехали на полуостров из зоны СВО, появились малыши. Не обошлось и без знаменитого енота, героя интернет-мемов. Он стал папой троих детенышей!

У енотов появилась тройня Фото: Александра Тимощенко

ЗВЕЗДА-ЕНОТ СТАЛ ПАПОЙ

Еще осенью, когда Херсон оказался под обстрелами ВСУ, почти всех жителей области пришлось срочно перевозить на левый берег Днепра. В спасении нуждались не только херсонцы, но и животные. Четвероногие остались в местных зоопарках без присмотра, еды и воды, поэтому их решили временно перевезти в сафари-парк «Тайган». Так, из-под обстрелов удалось эвакуировать 18 особей. Кроме львов и тигров, в парке появились волки, ослики, еноты, ламы, фазаны, орлы и другие виды птиц. Пушистых лично забирал владелец зооуголка Олег Зубков.

Родители охраняют свое потомство Фото: Александра Тимощенко

Спустя полгода животные привыкли к новому дому, обжились и начали чувствовать себя уверенно. А некоторые даже решили обзавестись потомством. В числе первых оказался тот самый енот, который уже успел прославиться на весь мир тем, что во время эвакуации животное так сильно сопротивлялось, что его пришлось отлавливать из вольера за хвост. Из-за этого Зубкова даже обвинили в «краже» енотов.

Как рассказали в парке, именно он и стал счастливым папой тройни. Уже несколько дней енот не отходит от детенышей, греет их и защищает. А когда посетители пытаются рассмотреть малышей, папаша становится на задние лапы, шипит и угрожает незнакомцам.

- Ничего необычного, просто у нас родились еноты. Вот такие масики, - показывает маленьких пушистиков Олег Зубков. – Это вот детки того самого «покраденного» енота. Из Херсона вывезли семь енотов, а теперь их стало десять.

По словам директора «Тайгана», всего за несколько дней малыши стали очень упитанными, потому что мама их постоянно кормит, а папа оберегает от стрессов.

- Вот такие животы уже себе наели. Поэтому все у наших енотов в порядке! - шутит он.

Сейчас тройне меньше недели, но уже в мае они будут бегать по вольеру и веселить посетителей.

МУФЛОНЫ ИЗ ДОНЕЦКА

Также несколько дней назад на свет появились малыши у муфлонов, которых спасли из зоопарка в Донецке.

У муфлонов тоже появились малыши Фото: Александра Тимощенко

- Они уже уверенно ходят, даже не боятся подходить к людям в вольере. Животные чувствуют себя спокойно, хорошо кушают и не испытывают никакого стресса, - рассказывает «КП-Крым» пресс-секретарь сафари Татьяна Алексагина.

ВОЛЧИЦУ ВЫЛЕЧИЛИ

За полгода все животные из Херсона смогли адаптироваться и привыкнуть к новому месту. Кроме знаменитого енота, посетители зоопарка часто интересуются судьбой волчицы, которую привезли с раздутым животом.

- Сначала мы думали, что она просто беременна и даже боялись ее перевозить, потому что думали, она начнет рожать прямо в дороге. Но потом оказалось, что у нее в брюшной полости был большой объем жидкости, которая постоянно скапливалась и причиняла дискомфорт, - говорит Алексагина.

В администрации сафари признаются: казалось, что хищница просто не выживет, так как из-за боли она не могла даже ходить. Но крымские ветеринары смогли вырезать опухоль и откачать воду из желудка. Сейчас местные врачи дают ей специальные медикаменты, а в еду добавляют калийсберегающие диуретики.

- Слава богу, сейчас с ней все хорошо. Она у нас, конечно, дама взрослая – 11 лет. Но мы следим, хорошо кормим и не даем грустить, - говорит пресс-секретарь.

ОСЛИК И ЛАМА

Посетителям «Тайгана» полюбилась парочка из ослика и ламы. Они мирно уживаются на другом конце парка, принимают вкусные подарки от прохожих и радостно бегают по просторному вольеру. По словам Татьяны Алексагиной, скоро у ламы Романа появится девушка.

Спустя полгода животные привыкли к новому дому, обжились и начали чувствовать себя уверенно Фото: Александра Тимощенко

- Мы уже взяли еще одну ламу, скоро подселим к мальчику. Будут у них детки, - отмечает пресс-секретарь.

В сафари-парке не исключают, что, когда ситуация на новых территориях наладится, херсонские животные снова вернутся обратно. Но сейчас они находятся в безопасности и чувствуют себя спокойно.

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