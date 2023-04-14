Работу Керченской переправы приостановили 14 апреля

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 14 апреля, работу Керченской паромной переправы временно приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

– В 11.10 работа паромной переправы приостановлена, – отметили в ведомстве.

Такое решение было принято по техническим причинам. Уточняется, что в порту «Кавказ» проводится техобслуживание причала.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В Минтрансе РФ отметили, что штормовых предупреждений по проливу нет, однако во второй половине дня ожидается сильный ветер со скоростью до 12-15 м/с.