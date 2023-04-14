В Крыму ФСБ задержала двух боевиков украинского нацбата

Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

В Крыму задержаны двое граждан Украины, которые подозреваются в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что мужчины 1996 и 1999 года рождения добровольно вступили в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование в 2017 году. Они занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска, а также охраной объектов.

– Имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, они не обратились в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, – отметили в ведомстве.

Мужчин задержали сотрудники регионального управления ФСБ во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ, фигурантам грозит до 15 лет колонии.

В феврале в Крыму вынесли приговор другому участнику «Батальона имени Номана Челебиджихана»*, он получил 8,5 лет лишения свободы. Уроженец Севастополя добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование в 2016 году. Он обучал участников нацбата управлению морскими судами, а также занимался их подготовкой к осуществлению морской блокады Крыма.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50