Керченская переправа приостановила работу 15 апреля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 15 апреля, Керченская переправа приостановила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

– Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – отметили в ведомстве.

Причиной такого решения стало ухудшение погоды. Уточняется, что речь идет о тумане.

Напомним, 14 апреля работу Керченской переправы временно приостановили. Такое решение было принято по техническим причинам. В порту «Кавказ» проводилось техобслуживание причала. Позднее переправа возобновила свою работу.