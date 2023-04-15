Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

Керченская паромная переправа. Фото: Евгений Гусев/архив КП

Керченская паромная переправа заработала по привычному графику. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили:

- Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 11.10 утра движение паромов осуществляется в штатном режиме.

Славная и хорошая новость, ведь совсем недавно густой туман приостановил работу этой важной транспортной артерии, которая связывает Керченский полуостров с Краснодарским краем.

В настоящее время действующих штормовых предупреждений нет, видимость хорошая, ветер восточный, северо-восточной до 11 м/сек, без осадков, высота волны 20-70 см, температура морской воды не выше плюс 11 градусов, воздух прогрелся до 16-18 градусов.

- Всего с ночи на 9 октября по 15 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 127 008 пассажиров, 101 931 единица автотранспорта и 12 767 железнодорожных вагонов. Паромы сделали 3 175 рейсов, - сообщили в министерстве транспорта Российской Федерации.

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