В пасхальную ночь закроют для движения 5 улиц Симферополя

Симферополь готовится к важному празднику. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В ночь с 15 на 16 апреля в Симферополе перекроют пять улиц. В пресс-службе администрации Симферополя обнародовали полный список дорог, где в ночь перед великим православным праздников Светлым Христовым Воскресением, повесят запрещающий знак «кирпич», который уберут только рано утром.

И так, в столице Республики Крым, движение автотранспорта ограничат с семи вечера (15 апреля) до семи утра (16 апреля) по следующим адресам:

улица Гоголя (от улицы Пушкина до улицы Жуковского);

улица Героев Аджимушкая (на участке от улицы Самокиша до улицы Гоголя);

улица Большевистская (на участке от улицы Кавказская до Одесской);

улица Петропавловская (на участке от улицы Пролетарская до дома № 8а на Петропавловской);

улица Серова (на участке от улицы Александра Невского до въезда в здание Государственного Совета Республики Крым.

В пасхальную ночь внесены изменения и в график движения столичных автобусов и троллейбусов. Ведь многие горожане захотят побывать в храмах на службе, чтобы прочувствовать великий праздник и получить благословение на вкушение пасхальных приношений - освященных куличей, пасх и крашенных яиц.

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