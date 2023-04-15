В Евпатории изменили схему перекрытия дорог на Пасху 2023

В День Светлого Христова Воскресения в районе Свято-Николаевского собора пройдет крестный ход. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Евпатории внесли изменения в схему перекрытия дорог на Святую Пасху. Глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила, что такое решение принято из-за того, что на улице Революции повреждена опора электроосвещения.

Еще одна уважительная причина – богослужения в День Светлого Христова Воскресения в районе Свято-Николаевского собора.

Схема перекрытия движения в Евпатории. Фото: Елена Демидова/Tg

Обновленная схема перекрытия дорожного движения действует до 15.00 часов дня 16 апреля.

И так, временное ограничение движения автотранспорта действует на участке от улицы Революции, 24 (возле отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Евпатория) без создания препятствий для движения по улице Демышева, до улицы Революции, 45 (в районе «Орбиты»).

Контактный телефон для справок: 8 - 978 - 714 - 89 - 90.

Напоминаем, что в Симферополе в пасхальную ночь ограничат движение на пяти улицах, которые находятся в центре столицы республики.

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