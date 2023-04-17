В Крыму на 17 апреля выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции

Врачи делают все, чтобы помочь заболевшим. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму за минувшие сутки заболели COVID-19 58 мужчин и женщин.

В пресс-службе Минздрава Крыма также сообщили, что пришлось госпитализировать 9 человек. К сожалению, люди заболевают и в праздничные дни.

Статистика на 17 апреля 2023. Фото: Минздрав/Tg

Всего за время пандемии стационарное лечение потребовалось 63 737 гостям и жителя Крыма, которые заболели коронавирусом.

Талантливые и высокопрофессиональные крымские врачи, призвав на помощь эффективные микстуры и таблетки, сумели вернуть здоровье 207 947 заболевшим COVID-19.

- Зафиксировано летальных исходов – 0, - сообщили хорошую новость в министерства здравоохранения Республики Крым.

Но, не обошлось без потерь, потому что коронавирусная инфекция смогла забрать 5 428 человеческих жизней.

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