В Симферополе освящают куличи к Пасхе 2023

Крымчане приходят в храмы вместе с детьми. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В церквях Симферополя проводятся обряды по освящению праздничных яств, которые украсят стол православных христиан на Святую Пасху.

На Пасху принято печь куличи и красить яйца. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Освящение пасхальных куличей, крашенных яиц и другой снеди в храмах полуострова началось утром 15 апреля, но и завтра можно стать участником красивого религиозного обряда.

Обряд освящения. Фото: Виталий ПАРУБОВ

- В воскресенье освящение пасхальных кличей будет проходить с полшестого утра. В больших храмах и в крупных городах куличи можно освятить до 16 часов. Но все же самое важное - это побывать на ночном богослужении и сразу после прочтения молитвы получить благословение на вкушение пасхальных приношений. В любом случае, все храмы Симферопольской и Крымской епархии весь день будут открыты. Все желающие смогут прийти и получить благословение, - рассказал КП-Крым руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.

Священник окропляет святой водой продукты питания. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Но многие жители столицы Крыма не стали откладывать освящение куличей на завтра.

Крымчане с любовью украшают корзинки, которые приносят в храмы. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Тем более, что в субботу отличная погода. Столбик термометра так и хочет преодолеть отметку в плюс 20 градусов!

Обряд проходит возле Александро-Невского кафедрального собора. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Наряженные, соответственно событию, с улыбками и просветленными лицами, приходят в храмы и церкви, чтобы стать участниками традиционного обряда, подготовить свою душу к Светлому Воскресению Христовому.

К празднику подготовились и власти Симферополя, которые ограничили движения на улицах, где в пасхальную ночь будет очень многолюдно.

Внесли корректировки в движение и в детской здравнице Евпатории.

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