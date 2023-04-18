Дожди и ураганный ветер могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма на этой неделе

Из-за непогоды может быть нарушено энергоснабжение населенных пунктов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму в течение этой недели дожди и ураганный ветер могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения. Соответствующая информация представлена в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) Максима Бедило.

– На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения до 40 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай. На европейской части страны – в Мурманской, Архангельской областях, Республике Коми, Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Крым, – предупреждают специалисты института.

Ранее специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что на этой неделе на Крымский полуостров придет дождливое ненастье. День ото дня температура воздуха будет снижаться. В пятницу, которая станет самых холодным днем недели, столбик термометра не поднимется выше 13 градусов.

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