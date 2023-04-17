Тишковец: Крым на этой неделе ждет похолодание

В Крыму станет холоднее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымский полуостров надвигаются холодные воздушные потоки. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец уверен, что скоро придет дождливое ненастье. Синоптик считает, что день ото дня температура воздуха на полуострове будет снижаться.

- Пятница, 21 апреля, станет самым холодным днем недели. В дневное время столбик поднимется не выше плюс 13 градусов. Сильные дожди не позволят температуре расти, - такой прогноз прозвучал из его уст в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ну что тут можно сказать?! Поживем, увидим. Ведь жителей Крымского полуострова такими климатическими «качелями» не напугать.

Остается порадоваться, что выходные дни, когда отмечается Святая Пасха, выдались на редкость уютными и комфортными.

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