Керчь вошла в топ-10 популярных старинных городов для путешествий весной 2023

В Керчи много исторических достопримечательностей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Керчь попала в рейтинг городов, востребованных у любителей истории. Такой список обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, которые проанализировали статистику к 18 апреля - Международному дню памятников и исторических мест.

- На первое место вышел Псков. На втором месте по популярности оказался Суздаль, на третьем Ярославль, - озвучили тройку лидеров специалисты.

Керчь заняла скромное 9-ое место, но крымский город возможно поднимется повыше, потому что власти региона в этом курортном сезоне большие надежды возлагают на восток полуострова.

Топ-10 самых популярных старинных городов для путешествий весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Псков, 4380

Суздаль, 4381

Ярославль, 2834

Дербент, 3251

Великий Новгород, 3587

Тула, 4410

Владимир, 3132

Кострома, 3517

Керчь, 2022

Калуга, 3068.

Нужно отметить, что эксперты исключили из этого рейтинга Москву, которая никогда не жаловалась на турпоток.

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