Керчь вошла в топ-10 популярных старинных городов для путешествий весной 2023

В Керчи много исторических достопримечательностей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Керчь попала в рейтинг городов, востребованных у любителей истории. Такой список обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, которые проанализировали статистику к 18 апреля - Международному дню памятников и исторических мест.
- На первое место вышел Псков. На втором месте по популярности оказался Суздаль, на третьем Ярославль, - озвучили тройку лидеров специалисты.
Керчь заняла скромное 9-ое место, но крымский город возможно поднимется повыше, потому что власти региона в этом курортном сезоне большие надежды возлагают на восток полуострова.
Топ-10 самых популярных старинных городов для путешествий весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Псков, 4380
Суздаль, 4381
Ярославль, 2834
Дербент, 3251
Великий Новгород, 3587
Тула, 4410
Владимир, 3132
Кострома, 3517
Керчь, 2022
Калуга, 3068.
Нужно отметить, что эксперты исключили из этого рейтинга Москву, которая никогда не жаловалась на турпоток.
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