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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:36

Аксенов: в Крым будут ходить 19 поездов

Кроме того, прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В настоящее время назначено 19 поездов в Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона отметил, что Крым готовится к курортному сезону. На федеральном уровне туристической сфере оказывается максимальная помощь. Минкурортов республики и Минэкономразвития России продолжают отрабатывать механизмы финансовой поддержки отрасли. Кроме того, принимаются меры по улучшению логистики.

– На данный момент уже назначено 19 поездов, в том числе ежедневные – четыре из Москвы и два из Санкт-Петербурга, – отметил Аксенов.

Кроме того, прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы.

– Ведется работа по оптимизации пропускной способности Крымского моста, – добавил глава республики.

Напомним, 21 апреля начнет ходить поезд №395/396 Волгоград – Симферополь. Это почти на месяц раньше, чем в 2022 году.