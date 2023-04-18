Поезд Волгоград – Симферополь начнет курсировать 21 апреля

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

21 апреля начнет ходить поезд №395/396 Волгоград – Симферополь. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

– Поезд №395/396 «Таврия» в этом году будет курсировать по маршруту Волгоград – Симферополь. В первый рейс поезд отправится из Симферополя уже 21 апреля, а из Волгограда – 23 апреля. Это почти на месяц раньше, чем в 2022 году, – говорится в сообщении.

Поезд будет ходить через день. Отправление из крымской столицы – в 20:30, прибытие в Волгоград – на следующий день в 22:54. Из Волгограда поезд будет отправляться в 07:17, прибытие в Симферополь – на следующий день в 08:50.

– Поезд проследует через Краснодар, а в Крыму запланированы остановки в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое, – добавили в ГСЭ.

Напомним, 1 мая начнет курсировать скорый поезд №183/184 «Таврия» сообщением Мурманск – Севастополь. В этом году он будет отправляться с начальных станций маршрута один раз в неделю по четвергам из Мурманска и по понедельникам из Севастополя.

Сообщалось также, что поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию в 2023 году будет курсировать ежедневно. Первый рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 27 апреля, а из Евпатории – на 29 апреля.

Также в этом году ГСЭ на месяц раньше запустит поезд из Смоленска в Симферополь. Первый поезд отправится в рейс 29 апреля из Симферополя. Тогда же в его составе начнут курсировать беспересадочные вагоны до Белгорода. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны.

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