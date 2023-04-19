Крым вошел в топ-5 по загрузке санаториев

В Крыму много хороших санаториев. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров востребован у россиян, которые предпочитают отдыхать в санаториях. Такие выводы сделали эксперты портала бронирования Санатории-России.рф, которые составили рейтинг российских регионов по загрузке (заполняемости) санаториев в 2022 году.

Аналитики сделали выводы, что в Южном ФО наиболее востребованы санаторно-курортные учреждения Калмыкии. Второе место у Астраханской области, на третьем Краснодарский край. Крымскому полуострову досталось четвертое место, потому что средняя загрузка санаториев 33 процента, то есть оздоровительные учреждения используется всего на треть.

Если честно, то за Крым обидно. Ведь полуостров обладает мощной базой для оздоровления и отдыха отдыхающих всех возрастов, которая используется лишь отчасти.

- Лучше всего в стране заполняются отдыхающими санатории Калининградской области (79%), Ставропольского края (75%) и Республики Алтай (74%), - отметили аналитики.

Напоминаем, что Керчь вошла в топ-10 популярных у туристов старинных городов.

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