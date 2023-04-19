Власти Крыма рассказали подготовке к курортному сезону

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как республика готовится к грядущему курортному сезону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как республика готовится к грядущему курортному сезону. По его словам, туротрасль региона получает максимальную поддержку со стороны федеральных властей.

– Министерство курортов и туризма республики совместно с Министерством экономического развития РФ продолжает отработку механизмов финансовой поддержки отрасли, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Принимаются меры по улучшению транспортной доступности полуострова. Уже назначено 19 поездов, в том числе ежедневные – четыре из Москвы и два из Северной столицы. Прорабатывается расписание дополнительных поездов из Москвы. Также ведется работа по увеличению пропускной способности Крымского моста во время курортного сезона.

Кроме того, в Крыму продлили действие прошлогодних паспортов пляжей на 2023 год. Аксенов отметил, что для добросовестных бизнесменов сохранят прежние условия работы по договорам благоустройства. Новые соглашения будут действительны до 1 марта 2024 года.

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