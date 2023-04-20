Новую школу зимних видов спорта открыли в Крыму

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил новую школу зимних видов спорта в селе Уютное Сакского района. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

– Это учебное заведение – второй действующий объект спортивной школы «Наследие» в Крыму. Благодаря субсидиям из республиканского бюджета около 800 детей смогут заниматься зимними видами спорта бесплатно, – написал Аксенов.

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Напомним, школа зимних видов спорта «Наследие» открылась в 2020 году. Талантливые дети бесплатно обучаются хоккею, фигурному катанию и керлингу. В следующем году планируется открыть подобную школу в Керчи.

– Благодарю Илью Изяславича Авербуха, инициатора данного проекта, и всех, кто помогал в его реализации. Отдельная благодарность тренерскому коллективу, – добавил глава республики.

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

В августе прошлого года Илья Авербух рассказал о своей мечте переехать в Крым. Известный фигурист и хореограф часто бывает на полуострове, но в основном приезжает по рабочим вопросам.