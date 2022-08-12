«Есть ощущение, что осяду тут»: фигурист Илья Авербух рассказал о мечте переехать в Крым

Илья Авербух побеседовал с крымчанами и поделился планами Фото: Виталий ПАРУБОВ

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух считает Крым местом силы. Об этом он рассказал во время паблик-тока c посетителями отеля Mriya Resort & SPA.

- Чтобы по-настоящему отдохнуть, я ищу укромные уголки. Крым для меня – это вообще место силы, где я наполняюсь. Здесь я очень часто отдыхал в советские времена. Мама очень любила сюда ездить, потому гора Аю-Даг – мое любимое место, - вспоминает фигурист. – Сейчас, когда я приезжаю сюда, у меня иногда возникает желание переехать. Есть ощущение, что я когда-нибудь осяду в Крыму, но пока это только мечты.

Илья Авербух также отметил, что он регулярно приезжает на полуостров, но логистика в виде закрытого симферопольского аэропорта усложняет задачу. Теперь путь в Крым приходится прокладывать через Сочи. В основном известный фигурист ездит в республику не на отдых, а по рабочим вопросам – дает мастер-классы юным воспитанникам ледовой школы «Наследие» в Симферополе, которая открылась несколько лет назад.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ КРЫМСКИХ СПОРТСМЕНОВ

- Три года назад мы показывали спектакль «Кармен» в Ялте и построили там ледовый шатер. Когда показы спектакля закончились, и я должен был уже уезжать, подумал, что Крым очень нуждается в ледовом центре. Я обратился к главе республики Сергею Аксенову, и ему понравилась идея, тогда мы поставили этот центр на улице Гурзуфская. Он уникален, потому что дети получили возможность заниматься бесплатно фигурным катанием, хоккеем. Сейчас в школе занимаются 600 детей, - поясняет хореограф.

У крымских ребят уже есть первые большие победы в зимних видах спорта, и дальше будет только больше.

- Наши воспитанники попали в финал конкурса «Золотая шайба», а в суперфинале они заняли четвертое место. Для Крыма это большое достижение, - отмечает Илья Авербух.

Известный спортсмен планирует и дальше развивать зимние виды спорта в Крыму. Так, в поселке Уютное под Евпаторией строится новый филиал ледовой школы «Наследие». Как уточнила министр спорта Крыма Ольга Торубарова, строительство этого объекта планируется завершить к концу этого года.

Спортсмен показывал основные упражнения для разминки Фото: Виталий ПАРУБОВ

«В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ БЫТЬ ДАЛЬНОБОЙЩИКОМ»

Ледовая карьера Ильи Авербуха с детства складывалась не так гладко. Будущий спортсмен в детстве вовсе не мечтал быть фигуристом.

- Я хотел быть дальнобойщиком. Тогда мне казалось, что это классная профессия. Едешь, пейзажи за окном меняются, а тебе еще и за это платят деньги. Хорошо, что эта затея не удалась! Сейчас ехал на машине из Сочи, и как-то тяжело мне дался этот серпантин, - признался фигурист.

На путь фигурного катания маленького Илью направила мать, Юлия Бурдо. В советские времена этот вид спорта был очень популярен, и выступления фигуристов смотрела вся страна с экранов телевизоров.

Во время утренней зарядки были и танцевальные движения Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Моя карьера - череда случайностей. Я занимался на открытом катке на окраине Москвы, и меня все время отчисляли. В очередной такой раз мама просто начала тренировать меня сама. На одной из таких тренировок меня заменил мужчина, проходящий мимо соседнего дома. Как оказалось, он был директором катка в Лужниках. Видимо, ему стало меня жаль, и он сказал маме, чтоб мы занимались на его катке. С того момента мы с мамой ездили ежедневно утром и вечером на другой конец Москвы. Дорога в одну сторону занимала почти полтора часа, - вспоминает Илья Авербух.

Потом юный фигурист окреп, и начались первые победы. Так и «родился» тот самый великий спортсмен и хореограф, которого мы знаем.

Тренировка с именитым фигуристом прошла на ура! Фото: Виталий ПАРУБОВ

КСТАТИ

Встреча с Ильей Авербухом была организована в отеле Mriya Resort & SPA. Это часть программы, подготовленной в честь восьмилетия курорта. 9 августа, помимо беседы с фигуристом, посетители отеля побывали на совместной тренировке с Ильей Авербухом в спортзале. 11 августа в том же формате прошла встреча с фигуристкой Ириной Слуцкой. 13 августа пройдет открытая встреча с российским актером кино и телевидения Михаилом Башкатовым. Самая насыщенная программа гостей ждет в пятницу - 12 августа состоится гала-концерт, на котором выступит народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман и его Квинтет. Завершится восьмилетие Дня рождения Mriya Resort & SPA концертом известного певца Алексея Воробьева, которое запланировано на 14 августа.

Фигурист ответил на вопросы посетителей отеля Фото: Виталий ПАРУБОВ

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