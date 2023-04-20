В Крыму обучают ветеринаров из новых регионов работать в условиях карантина

Фото: «Крым 24»

Крымские ветеринары обучают коллег из Херсонской и Запорожской областей работе в условиях карантина. Об этом сообщает «Крым 24».

– На практике им показывают, как предотвратить и распознать эпидемию птичьего гриппа, как ликвидировать очаги болезни. Также учат обрабатывать автомобили и дезинфицировать местность в специальных противоэпидемических костюмах, знакомят с условиями хранения и перевозки вакцин, – говорится в сообщении.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что республика поможет Херсонской области в организации парламентских выборов. Крым готов делиться своим уникальным опытом в части интеграции в российское правовое пространство.