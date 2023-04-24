В Симферополе почти три тысячи абонентов остались без света из-за аварии

Специалисты «Крымэнерго» уже приступили к ликвидации последствий аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе почти три тысячи абонентов остались без электроснабжения в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымэнерго».

– 23 апреля в 13:53 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 2948 абонентов в Симферополе, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.

Напомним, накануне без света остались почти четыре тысячи жителей крымской столицы. Отключение затронуло городскую больницу №7, здание медучреждения пришлось запитать по резервной схеме.

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