«Крыммелиоводхоз» увеличил сброс воды в Салгир до пяти кубометров в секунду

Фото: телеграм-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

«Крыммелиоводхоз» увеличил объем сброса воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– В настоящее время увеличен объем сброса воды из Симферопольского водохранилища в Салгир до 5 метров кубических в секунду, – говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта «Крыммелиоводхоз» начал плановый сброс воды из Симферопольского водохранилища расходом 3 кубометра в секунду. Сообщалось, что никакой опасности для населения сброс воды не представляет, поскольку пропускная способность русла Салгира составляет 30 кубометров в секунду.

В июне прошлого года из-за сильных ливней властям города пришлось увеличить сброс воды в Салгир, пиковые показатели достигали 50 кубометров в секунду. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие к водной артерии территории.

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