Ограничение движения по Ялтинскому кольцу под Севастополем продлевается

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ограничение движения на восьмом этапе участка трассы Таврида продлевается. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Севастополя.

– До 15:00 25 апреля Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке будут перекрыты. К 10:00 планируется открыть проезды Севастополь-Ялта, Симферополь - 2-я Оборонная, 2-я Оборонная - Севастополь, – говорится в сообщении.

Напомним, ограничения действуют с 08:00 21 апреля. Со схемами объезда можно ознакомиться по ссылке.

Водителей призывают быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

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