Ребенок-инвалид из Севастополя получил лекарство на 20 млн рублей только после вмешательства прокуратуры

Дальнейшее обеспечение ребенка лекарством находится на контроле прокуратуры Фото: Олег ЗОЛОТО

Департамент здравоохранения Севастополя закупил для девятилетнего мальчика-инвалида лекарственный препарат, в котором остро нуждался, на сумму 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Мальчик страдает редким (орфанным) заболеванием – «прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна». Для нормальной жизни ему регулярно нужно принимать незарегистрированный на территории РФ препарат «Казимирсен» («Амондис 45») - 416 флаконов в год, стоимостью свыше 158 тысяч рублей каждый. Несложно подсчитать, что на такое количество лекарства требуется 64 миллиона рублей.

Севастопольская городская больница №9 направила в Департамент здравоохранения Севастополя заявку на бесплатное обеспечение ребенка лекарством, однако никаких мер со стороны органа исполнительной власти предпринято не было. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

– В настоящее время жизненно необходимый ребенку препарат на общую сумму более 20 млн рублей уже приобретен. Мальчик приступил к лечению. Дальнейшее обеспечение инвалида лекарством находится на контроле прокуратуры, – сообщили в надзорном ведомстве.

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