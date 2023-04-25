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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:09

В Севастополе открыли движение по Ялтинскому кольцу

Схемы движения общественного транспорта останутся прежними
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Во вторник, 25 апреля, в Севастополе открыли движение транспорта по Ялтинскому кольцу. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

– Ялтинское кольцо и боковые проезды на всей развязке открыты для движения транспортных средств, – отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что схемы движения общественного транспорта останутся прежними.

Напомним, ограничения действовали с 08:00 21 апреля. Позднее стало известно, что ограничение движения на восьмом этапе участка трассы Таврида продлевается до 15:00 25 апреля.