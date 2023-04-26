В Крыму ищут 15-летнего подростка из Челябинской области

Колодкин Николай. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети ориентировку на несовершеннолетнего из Челябинской области. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» считают, что мальчик может находиться на Крымском полуострове.

- Внимание! Пропал подросток! Колодкин Николай Андреевич, 15 лет (2007 года рождения), город Миасс, Челябинская область, - говорится в ориентировке.

Родные и близкие потеряли парнишку из вида несколько дней тому назад – с 21 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Николая Колодкина: 160 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

В чем был одет пропавший неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Колодкина, просят сообщить по телефону 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска Татьяне (Ласточка) 8 (952) 51 96 010.

Напоминаем, что в настоящее время также идут поиски двух жительниц Ялты Алены и Ольги Вольхиных.

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