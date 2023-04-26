СК возбудил уголовное дело после падения женщины-инвалида в ливневку в Севастополе

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе возбуждено уголовное дело после падения женщины-инвалида в открытую ливневую канализацию в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Напомним, ранее прокуратура и следком начали проверки по появившейся в соцсетях информации об этом инциденте.

– По доводам, изложенным в соцсетях и на основании поступивших из прокуратуры материалов в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), – говорится в сообщении.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в декабре 2022 года 35-летняя жительница Севастополя – инвалид первой группы по зрению, подходя к продуктовому торговому павильону на проспекте Победы, угодила ногой в примыкающую к нему открытую ливневку. В результате падения женщина получила закрытый перелом левой лодыжки и разрыв голеностопного сустава, в связи с чем ей пришлось проходить длительное лечение.

– В нарушение требований законодательства о защите прав потребителей и социальной защите инвалидов на указанной территории не были обеспечены необходимые условия для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры, возможность самостоятельного передвижения по территории, где они расположены, входа в них и выхода, безопасность жизни и здоровья потребителей, – рассказали в прокуратуре.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям служб и отдельных лиц, ответственных за обслуживание данной территории и сохранение объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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