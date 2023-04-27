Константинов: проект детского театра в Симферополе проходит повторную госэкспертизу

Фото: Александра Тимощенко

Проектно-сметная документация недостроенного детского театра в Симферополе проходит повторную государственную экспертизу. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– На сегодняшний день проводится повторная государственная экспертиза проектной документации. После ее завершения будут понятны сроки проведения строительных работ, – рассказал глава парламента агентству ТАСС.

Напомним, здание начали строить в 2018 году и изначально планировали сдать в 2019. В 2020 году контракт с подрядчиком расторгли из-за низких темпов работ. Позднее сообщалось, что объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Согласно проекту, в здании два зала на 100 и 300 мест, также есть помещения для детского творчества. Общая площадь объекта составляет более 8,5 тысячи квадратных метров. На все цели было выделено около одного миллиарда рублей. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительство могут возобновить в 2023 году.