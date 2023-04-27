В Крыму за восемь лет отремонтировали 130 учреждений культуры

Фото: mkult.rk.gov.ru

С 2015 года в Крыму отремонтировали 130 учреждений культуры на сумму 3 млрд рублей. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина на заседании профильного комитета регионального парламента, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

– С 2015 года отремонтировано 130 учреждений культуры на сумму 3 млрд рублей (в сельской местности – 94 на 2,3 млрд рублей), выполнены ремонтно-реставрационные работы на 24 объектах культурного наследия (1,7 млрд рублей), – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году музеи Крыма посетили 2,2 млн человек. В течение года представлены 923 новые выставки, реализовано 50 межмузейных проектов, проведено 63 тыс. экскурсий, 4485 культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий.

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