В Крыму бесследно пропал 35-летний мужчина

Руслан Мирошник. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VК

Крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают молодого мужчину, который исчез из поля зрения родных аж осенью прошлого года.

- Пропал Мирошник Руслан Сергеевич, 35 лет (1987 года рождения), Керчь - Бахчисарай, Бахчисарайский район. С 29 сентября 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Приметы пропавшего крымчанина: 160 сантиметров рост, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

К сожалению, неизвестно, какая одежда была на Руслане Мирошнике.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 70 05 452 (звонок бесплатный) или 112.

В настоящее время на Крымском полуострове также идут поиски 15-летнего несовершеннолетнего из Челябинской области.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50