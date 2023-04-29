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НовостиОбщество29 апреля 2023 8:34

Загрузка крымских отелей на майские праздники достигла 70%

Только на поездах планируют приехать 200 тысяч человек
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В некоторых отелях и гостиницах процент бронирования даже выше

В некоторых отелях и гостиницах процент бронирования даже выше

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Загрузка крымских отелей в период майских праздников планируется весьма приличная. Об этом свидетельствуют данные о бронировании средств размещения, сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По словам главы Минкурортов, на данный момент бронь на майские составляет от 50 до 70%, а в некоторых отелях и гостиницах даже превышает эти показатели.

- Это зависит от адекватного ценообразования, от целого ряда опций и от работы с постоянными клиентами, что практикуют многие крымские средства размещения, - подчеркнул Вадим Волченко изданию РИА «Новости».

Напомним, в Крыму ожидают немалый турпоток на майские праздники. Только поездами на полуостров планируют приехать 200 тысяч человек.